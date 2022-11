Joe Biden mener Saudi-Arabias kronprins bør beskyttes mot søksmål

NTB

USAs president Joe Biden mener at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman bør beskyttes mot søksmål etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Biden-administrasjonen uttaler at kronprinsens offisielle rolle bør være grunnlag for immunitet i søksmålet fra Khashoggis forlovede og fra menneskerettighetsgruppen som Khashoggi hadde etablert, Democracy for the Arab World Now. Dermed støtter Washington Saudi-Arabias syn i saken.

Anmodningen er ikke bindende. Til slutt er det en dommer som skal ta stilling til om kronprinsen skal få immunitet.

Men Biden-administrasjonens forespørsel er uansett ventet å bli møtt med kritikk fra både menneskerettighetsorganisasjoner og mange kongressrepresentanter i USA.

Utenriksdepartementet i Washington beskriver anmodningen som «utelukkende en juridisk avgjørelse», og uttaler at det fortsatt stiller seg bak en «klar fordømmelse av det grusomme drapet på Jamal Khashoggi».

Khashoggis forlovede Hatice Cengiz saksøkte kronprinsen i 2020 og vil at saken mot ham skal føres for en amerikansk domstol. Utenlandske statsledere har i utgangspunktet immunitet mot straffeforfølgelse i USA, men det kan gjøres unntak.

Biden offentliggjorde i fjor en etterretningsrapport som konkluderer med at bin Salman i 2018 godkjente ordren om at journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi skulle drepes.

Khashoggi, som jobbet for Washington Post, ble lokket inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul der en dødsskvadron ventet. Etter drapet ble han partert, og levningene er aldri funnet.

– De skal få betale prisen, sa Biden i 2018 med henvisning til Saudi-Arabias drap på Khashoggi.