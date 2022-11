Ukraina: Mange spor etter tortur i Kherson

NTB

Det har blitt avdekket skremmende mange spor av tortur i den befridde byen Kherson, ifølge Ukrainas menneskerettighetskommissær Dmytro Lubinets.

Det er funnet spor av at ukrainere ble torturert med strøm og slått med jernstenger før de ble drept, ifølge Lubinets.

Lubinets sier at Ukraina regner med å finne flere bevis på russisk brutalitet mot ukrainere.

Han har snakket med en mann som satt i russisk fangenskap i byen.

– Han så mange mennesker som ble torturert, sier Lubinets.

Kherson var under russisk okkupasjon i over seks måneder, men ble frigjort i forrige uke. Eksperter har omtalt tilbaketrekkingen som et av de største nederlagene for den russiske hæren så langt i Ukraina-krigen.