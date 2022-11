Russland berømmer «avmålt» respons fra USA etter eksplosjonen i Polen

NTB

Russland kaller USAs respons etter eksplosjonen som krevde to menneskeliv i Polen tirsdag ettermiddag for «avmålt» og berømmer responsen.

– I dette tilfellet bør oppmerksomheten rettes mot den avmålte og mer profesjonelle responsen fra amerikansk side, sa pressetalsperson for president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, onsdag.

Peskovs uttalelse kom etter at USAs president Joe Biden, i tillegg til amerikanske forsvarskilder, antydet at eksplosjonen kan ha blitt forårsaket av en rakett fra Ukraina som ble avfyrt for å beskytte landet mot russiske raketter. Siden har også Belgias forsvarsminister sagt at det trolig er det som har skjedd.

– Når det gjelder hendelsen i Polen, har Russland ingenting med det å gjøre, sa Peskov.

Også det russiske forsvarsdepartementet har uttalt at de tror raketten var ukrainsk. Dette har også blitt uttalt fra flere vestlige land, deriblant USA.