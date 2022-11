Russland ruster opp bomberom i hemmelighet

Gjør seg klar i tilfelle en større konflikt.

De mange bombe- og tilfluktsrommene har vært redningen for mange ukrainere etter at nabolandet Russland invaderte landet i slutten av februar. Mens russiske bomber har regnet over ukrainske byer, har sivilbefolkningen strømmet under bakken for å søke ly.

Slike tilfluktsrom, ofte lokalisert i skole, leilighetsbygg og på T-banestasjoner, er vanlige i alle land. I Europa i tiden etter andre verdenskrig, og i alle fall de siste tretti årene, har imidlertid mye av denne sivilforsvarinfrastrukturen blitt neglisjert som følge av ro og stabilitet i verdensdelen.

Dette har Russland nå snudd opp ned på. Dette merker de også selv, og har derfor nå satt i gang en opprustning av bomberom og sitt sivilforsvar. I hemmelighet.

En del av Kremls «ekspanderende krigsinnsats»

Amerikanske Bloomberg har snakket med flere kilder om at russiske statsarbeidere nå sjekker bomberom og andre beskyttede fasiliteter. De har satt i gang reparasjoner og rengjøringer for å sikre at sivilforsvarsinfrastrukturen er klar i tilfelle en større konflikt, sier avisens kilder.

Disse bomberommene har ikke blitt brukt siden sovjettiden.

Denne kampanjen er et eksempel på hvordan invasjonen, nå i sin niende måned, utløser en bredere militarisering av det russiske samfunnet, skriver Bloomberg.

Avisen mener dette er en del av Kremls «ekspanderende krigsinnsats». Men en hemmelig en sådan.

Opprustningskampanjen er nemlig ikke offisielt annonsert, men ifølge Bloombergs kilder skal Kreml ha tatt grep etter å ha møtt motstand i befolkningen etter den delvise mobiliseringen i september og oktober. Myndighetene vil ikke ta noen sjanser med andre krigsrelaterte forberedelser.

Tjenestemenn avviser

Ord om kampanjen har likevel klart å spre seg og blant annet blitt lekket i sosiale medier. Lokale tjenestemann har avvist at noe slikt er på gang. I forrige måned kom også det russiske helsedepartementet med en uttalelse hvor de sa at de ikke holdt på å installere operasjonsstuer i bomberom.

Likevel meldes det om at det russiske folk selv har blitt mer bevisst. En eiendomsmegler i Moskva som Bloomberg har snakket med, sier at flere av kundene hennes nå har begynt å spørre om det finnes tilfluktsrom i leilighetsbyggene.

Russiske myndigheter fortsetter å fremstille krigen som en militær spesialoperasjon overfor det russiske folk, og hevder det hele bunner i en eksistensiell krig mellom Russland og USA.