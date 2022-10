Ksenia Sobtsjak har flyktet fra Russland

NTB

Russiske etterforskere ransaket onsdag boligen til den frittalende TV-journalisten Ksenia Sobtsjak, som utfordret Putin i presidentvalget i 2018.

40-åringen er kjent som en markant kritiker av Putin, men var ikke selv til stede da etterforskerne slo til.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass kjøpte hun først billetter til Dubai og Tyrkia for å villede myndighetene, men reiste deretter til Belarus og derfra videre til Litauen.

En talsmann for grensemyndighetene i Litauen bekrefter at hun har ankommet landet, og at hun var utstyrt med et israelsk pass. Litauen har siden september nektet russiske statsborgere med turistvisum adgang, med henvisning til den russiske invasjonen i Ukraina.

Fengslet sjef

Russiske myndigheter opplyser at husransakelsen av Sobtsjaks bolig var ledd i etterforskningen av sjefen hennes, eieren av medieselskapet Attention Media, Kirill Sukhanov. Han er pågrepet, anklaget for utpressing.

Sobtsjak har kalt anklagene mot Sukhanov tøvete og hevder at pågripelsen av ham er ledd i myndighetenes forsøk på å kneble uavhengige medier.

Gudfar

– Dette er helt klart et angrep på redaksjonen min, den siste frie redaksjonen i Russland, sier Sobtsjak på Telegram.

Sobtsjaks far, Anatolij Sobtsjak, var tidligere ordfører i St. Petersburg og Vladimir Putins sjef. Putin skal angivelig være gudfar til Ksenia Sobtsjak.

Da hun stilte som motkandidat til Putin under valget i 2018, fikk hun 1,7 prosent av stemmene.