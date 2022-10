Lastebiler fylles med ukrainsk korn fra et skip som la til kai i Tripoli i Libanon i september. Mange skip med korn venter nå på å komme seg videre fra Istanbul.

Russisk og ukrainsk korn hoper seg opp i Istanbul i stedet for å bli sendt videre ut på verdensmarkedet. FN sier det haster å løse opp proppen.

– Akkurat nå venter over 150 skip i og rundt Istanbul på å komme seg videre. Disse forsinkelsene kan føre til forstyrrelser i forsyningskjeden og havneaktiviteten, sier FN-talsperson Ismini Palla ifølge Reuters.

Skipene, som kommer fra ukrainske og russiske svartehavshavner i henhold til avtaler gjort med FN, må inspiseres i Istanbul før de kan gå videre.

De fire partene i avtalene – Ukraina, Russland, Tyrkia og FN, forhandler for tiden om å forlenge avtalen om eksport av korn som utløper 19. november.

Ukraina beskyldte nylig Russland for å hindre at avtalen blir fullt ut implementert, mens Russland truer med å trekke seg fra avtalen etter selv å ha sendt inn en liste med klager til FN.

Avtalen åpnet for at Ukraina kunne gjenoppta eksporten av korn fra tre svartehavshavner som ble stanset av krigen. Russland fikk også garantier for sin egen eksport av gjødsel og korn.

Avtalen bidro til å dempe faren for en global matvarekrise siden Russland og Ukraina er to av verdens største mateksportører, og Russland er verdens største eksportør av kunstgjødsel.