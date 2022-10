Orban med harde utfall mot EU

NTB

Ungarns statsminister Viktor Orban satte likhetstegn mellom EU og Sovjetunionen da han deltok på en markering av oppstanden i 1956.

Under markeringen antydet Orban at EU vil ende som Sovjet, som ble oppløst for mer en 30 år siden.

EU har rettet skarp kritikk mot utviklingen i Ungarn. Kritikerne mener Orbans regime undergraver demokratiet i landet og beveger seg i autoritær retning.

– La oss ikke bry oss med de som skyter på Ungarn fra skyggene eller fra høyden av Brussel. De vil ende opp der deres forgjengere gjorde, sa Orban i en tale.

– Vi var her da det første erobrende imperiet angrep oss, og vi vil være her når det siste kollapser, sa han videre.

Oppstanden i Ungarn i 1956, der det ble stilt krav om politisk frihet, økonomiske reformer og at sovjetiske styrker skulle trekkes ut, ble til slutt brutalt slått ned av Sovjetunionen. Det markeres hvert år i Budapest.

I år valgte Orban å fravike tradisjonen med å holde markeringstalen i Budapest, og holdt den isteden i byen Zalaegerszeg.

Det skjer samtidig som Orbans regjering møter mye press fra ungarske lærere. De arrangerer protester i gatene og krever høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.