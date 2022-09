Den svenske marinen i beredskap etter gasslekkasjer

NTB

Etter gasslekkasjene i Østersjøen er den svenske marinen i beredskap for å rykke ut til området om nødvendig.

Detonasjonene som ser ut til å ha ødelagt rørledningene, har skjedd utenfor svensk territorium, og det svenske forsvaret anser ikke at landet er under angrep på noe vis. Likevel mener forsvarsminister Peter Hultqvist (S) det er viktig at Sverige er til stede i området.

– Vi tilfører ressurser for at kystvakten skal ha fartøyer og fly i området. I tillegg har vi beredskap i marinen og tilpasninger i forsvaret for øvrig, sier Hultqvist til Sveriges Radio.

Endringene i beredskapen går ikke ut på at den er blitt forhøyet.

Den svenske regjeringen ville onsdag ikke uttale seg om hvilken aktør som kan stå bak den mistenkte sabotasjen av gassrørledningene.

– Vi må ha solid belegg dersom vi skal peke ut noen, sier Hultqvist.

Utenriksminister Ann Linde (S) opplyste på Twitter at hun har vært i kontakt med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og at hun takker for all støtte.