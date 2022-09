Mistanke om sabotasje mot gassrørledninger utenfor Bornholm

Arbeid på gassrørledningen Nord Stream 2 i Østersjøen. Det oppsto lekkasje i ledningen mandag, og noen timer senere falt trykket betraktelig i forløperen Nord Stream 1. Foto: Bernd Wüstneck / DPA via AP / NTB

NTB

Både gassrørledningen Nord Stream 2 og 1 lekker like utenfor øya Bornholm i Østersjøen. Ifølge tyske medier er det mistanke om sabotasje.

Avisen Tagesspiegel skriver at Tysklands regjering tror at noen har ødelagt ledningene i et målrettet angrep enten med ubåt eller dykkere.

Både det svenske Sjöfartsverket og en dansk minister bekreftet tirsdag morgen at gassrørledningen Nord Stream 1 lekker på to steder. Det skjer etter at det mandag kveld ble meldt om en lekkasje i Nord Stream 2.

En energiekspert sier til nyhetsbyrået TT at det er usannsynlig at lekkasjene skyldes en ulykke.

– Det er usannsynlig at tilfeldige hendelser skulle føre til at begge ledningene ble skadd, sier Tomas Kåberger, som er professor i industriell energipolitikk ved Chalmers tekniska högskola og tidligere generaldirektør for Energimyndigheten.

Sikkerhetssone

Sjöfartsverket vil foreløpig ikke trekke noen konklusjoner.

– Vi vet ingenting om årsaken til lekkasjene, men vi følger utviklingen og følger ekstra godt med slik at ingen fartøy går glipp av advarselen og kommer for nær, sier pressesjef Sara Eriksson.

Sjöfartsverket har sendt en navigasjonsadvarsel slik at handelsskip skal holde seg minst fem nautiske mil unna de skadde ledningene. Det tilsvarer rundt 9 kilometer. For fly gjelder en sikkerhetshøyde på 1.000 meter. Det advares om at lekkasjene kan føre til eksplosjoner i området.

Inneholder gass

Både Nord Stream 1 og 2 er bygget for å bringe gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Men tyske myndigheter besluttet at Nord Stream 2 ikke skulle tas i bruk som følge av at Russland gikk til krig mot Ukraina.

Senere har russiske myndigheter strupt gassforsyningene til Europa via Nord Stream 1 og hevdet at det skyldes vedlikeholdsarbeid og manglende deler og verktøy på grunn av vestlige sanksjoner.

Siden begynnelsen av september har rørledningen vært ute av drift, noe som betyr at lekkasjene verken påvirker energiforsyningene til Danmark eller Tyskland.

Sikkerhetssone

Selv om ingen av dem er i drift, inneholder de gass. Lekkasjene kan ha miljømessige konsekvenser, og det er fare for brann i gassrørledningene.

Den ene lekkasjen i Nord Stream 1 er oppdaget i dansk økonomisk sone, mens den andre er i svensk økonomisk sone, ifølge det svenske Sjöfartsverket og danske myndigheter.

Begge stedene ligger nordøst for den danske øya Bornholm, mens lekkasjestedet for Nord Stream 2 ligger sørøst for øya.

– Hendelsen er i internasjonalt farvann og blir sikret i likhet med lekkasjen på Nord Stream 2, opplyser klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen til Ritzau.

Full etterforskning

Ifølge en talsmann for operatøren Nord Stream AG er det innledet full etterforskning. Begge de to ledningene til Nord Stream 1 er rammet, sier han til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Tyske myndigheter opplyser til nyhetsbyrået at de ikke vet hva som forårsaket trykkfallet.

En journalist fra Brussel-avdelingen til politikknettstedet Politico tvitrer imidlertid at tjenestepersoner i Berlin tror begge rørledningene er utsatt for angrep.

Det første tegnet til at noe var galt, kom mandag kveld da trykket i Nord Stream 2 plutselig falt fra 105 til 7 bar på kort tid.

Like etter kunngjorde den danske Søfartsstyrelsen at det var observert en gasslekkasje sørøst for Bornholm i Østersjøen.