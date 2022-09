Russiske menn flykter fra Putin: Vil ikke bli kanonføde

NTB

Tusenvis av russiske menn har de siste dagene tatt seg over til Russlands naboland for å unngå å bli sendt i krigen i Ukraina. – Jeg vil ikke være kanonføde, sier Nikita (23).

Nikita tilbrakte to dager i bilkø før han endelig nådde grensen til Georgia.

I likhet med tusenvis av andre russiske menn har han flyktet fra hjemlandet i et desperat forsøk på å unngå Putins seneste krigsutkast til Ukraina. For om de vil eller ikke har presidenten bestemt at ytterligere 300.000 reservesoldater skal sendes i krigen.

Beskjeden ble ikke mottatt med glede av mange russere. Flere demonstrerte i protest, andre bestilte første og beste enveisbillett ut av landet eller kastet seg i bilen mot nærmeste grenseovergang.

Ved grensen til Georgia kommer også flere syklende eller til fots. For ettersom ryktene fortsetter å florere om at Russland planlegger å stenge grensene for alle menn i tjenestedyktig alder, begynner også tiden å renne ut for de som frykter å bli sendt til fronten i Ukraina.

– Jeg har ikke noe annet valg enn å flykte fra Russland, sier Nikita til nyhetsbyrået AFP. Han er 23 år gammel og har ikke lyst å delta i Putins krig.

– Jeg er ikke kanonføde. Jeg er ingen morder, sier han.

I likhet med de fleste mennene AFP snakker med, ønsker ikke Nikita å oppgi etternavnet sitt i frykt for gjengjeldelse.

Et satellittbilde viser de lange køene mot grensen til Georgia søndag. Foto: Maxar Technologies / AP / NTB Les mer Lukk

Tvunget til å reise

Flere andre er i samme posisjon som Nikita.

– Jeg vil flykte. For meg er ikke dette en fin Georgia-ferie, dette er emigrasjon, forteller 38-åringen Denis.

– Presidenten vår vil trekke oss alle med i denne krigen mellom broderfolk, som han selv har erklært på totalt illegitimt grunnlag, legger han til.

For 32 år gamle Alexander Sudakov var mobiliseringsordren dråpen som fikk begeret til å renne over etter å ha levd tjue år under Putins stadig mer autoritære styre. Han pakket koffertene og dro.

– Ukrainere er våre brødre. Jeg forstår ikke hvordan jeg noensinne kunne dratt dit for å drepe dem, eller for å bli drept, sier han.

Han forteller at han valgte å dra til Georgia ettersom russere kan oppholde seg i landet i opptil ett år uten visum.

I løpet av de første fire månedene av krigen i Ukraina flyktet nesten 50.000 russere til Georgia. I samme periode reiste rundt 40.000 til Armenia, en annen reisemål hvor russere ikke har visumplikt.

Siden den gang har flere fulgt etter. Noen av dem har også reist til Finland, som er det eneste EU-landet som grenser til Russland som fortsatt utsteder turistvisum til russiske borgere. Finske myndigheter har imidlertid varslet at det snart vil bli innstramminger i visumpraksisen.

Ingen protest

I Finland sitter den tidligere russiske offiseren Alex på et stusslig hotellrom. Ettersom han har offisersgrad og har tjenestegjort i den i den russiske hæren i åtte år, regner han med at han er blant dem Putin nå vil sende til fronten.

– Jeg vil ikke drepe mitt slaviske folk, mine brødre og mine søstre. Jeg blir fysisk dårlig av å være nær russere som støtter krigen, sier han.

Alex forteller at han bestemte seg for å dra etter at han deltok i en protest i St. Petersburg dagen etter mobiliseringsordren ble gitt og så hvor få russere som turte å demonstrere. Han sier det overbeviste han om at Russland er i ferd med å falle fra hverandre.

Han ble født på Krim-halvøya under sovjettiden. En gang hadde han også et ukrainsk pass, men det ble han tvunget til å gi fra seg da han flyttet til Russland for å starte en karriere i det russiske forsvaret.

Ansett som forræder

Men at Alex nå har snudd ryggen til Russland har også ødelagt forholdet til familien. Foreldrene anser Alex som en forræder, og han sier han ikke blir overrasket dersom hans egen mor anmelder ham til den russiske etterretningstjenesten FSB.

Siden juli har han jobbet med å hjelpe ukrainere som ble tvangssendt til Russland, med å komme seg unna, og slik fikk han også selv et turistvisum for å kjøre ukrainere til Finland og Estland.

Alex gråter når han forteller om ukrainerne han har hjulpet å flykte.

– Ukraina er mitt hjemland. Og Russland er mitt hjem, mitt hjem dreper nå mitt hjemland, sier han.

En gruppe unge russere går langs grenseovergangen Verkhnu Lars mellom Georgia og Russland. Foto: Shakh Aivazov / AP / NTB Les mer Lukk

Alex tørr ikke oppgi sin fulle identitet i frykt for sin kone og barn som fremdeles er i Russland.

– De er gisler. Hvis jeg viser ansiktet mitt, risikerer de fengsel, sier han.

Korrupt grensepoliti

Lørdag erkjente russiske myndigheter for første gang at det var betydelig utstrømming av reisende fra landet.

Lokale russiske myndigheter ved grensen til Georgia har oppfordret folk å la være å reise og hevder rundt 2.300 biler står i kø ved grensen.

Nikita, som selv satt fast i trafikkorken, anklager myndighetene for korrupsjon. Han hevder politiet med jevne mellomrom stenger trafikken for å lage kø, for deretter å forsøke å presse desperate mennesker til å gi dem penger.

Han sier han selv vet om flere som har betalt hundrevis av dollar i bestikkelser.

– Det tar for øyeblikket opptil tre dager å kjøre 20 kilometer til den georgiske grensen, men hvis du betaler politiet, så er det bare snakk om noen timer ettersom de eskorterer deg til grensen, sier han.

Alexander sier han betalte politiet 1.200 dollar, nesten 13.000 kroner, men at det fremdeles tok han rundt 30 timer å nå grenseovergangen.

Dobbeltmoral

Nikita tror den seneste immigrasjonsbølgen kun er starten på en masseflukt fra Russland.

– Millioner av mennesker vil følge etter. Ingen vil gå inn i denne krigen, selv ikke de russerne som er forgiftet av myndighetenes propaganda.

En av dem er den 32 år gamle IT-spesialisten Igor, som sier han støtter Russlands krigføring i Ukraina.

– Jeg er en patriot, jeg støtter Putin og den spesielle militæroperasjonen i Ukraina, sier han.

– Men personlig kan jeg ikke gå med krigen fordi jeg er den eneste forsørgeren i familien og jeg har det forbaskede boliglånet.