– Blasfemi å ikke invitere russiske ledere til dronningens begravelse

NTB

Russiske myndigheter kritiserer beslutningen fra Storbritannia om ikke å invitere russiske ledere til dronning Elizabeths begravelse.

– Det britiske forsøket på å bruke en nasjonal tragedie, som har berørt millioner av mennesker over hele verden, til geopolitiske formål for å ta et oppgjør med vårt land, er dypt umoralsk, sier Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet.

– Det er blasfemisk mot Elizabeth IIs minne, sier hun i en uttalelse torsdag.

Stats- og regjeringssjefer fra en lang rekke land er invitert til begravelsen mandag, deriblant vår egen kong Harald og dronning Sonja.

Men Russlands president Vladimir Putin samt lederne for Belarus, Nord-Korea og Myanmar er ikke invitert.