Hellas ber Nato, FN og EU fordømme Tyrkia

NTB

Den greske regjeringen har skrevet til Nato, EU og FNs generalsekretær og bedt om en formell fordømmelse av Tyrkias aggressive retorikk.

I brevene antydes det at det stadig mer anspente forholdet mellom Hellas og Tyrkia vil kunne føre til en ny væpnet konflikt på europeisk jord.

Hellas' utenriksminister Nikos Dendias etterlyser en formell fordømmelse av Tyrkias oppførsel både fra FNs generalsekretær António Guterres, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Ved ikke å gjøre det i tide, eller ved å undervurdere alvoret i saken, risikerer vi igjen å bli vitner til en situasjon som ligner på den som utfolder seg i andre deler av vårt kontinent, skriver Dendias med henvisning til krigen i Ukraina.

– Dette er noe som ingen av oss egentlig ønsker å oppleve, legger han til.

Brevene, som er datert mandag og tirsdag, blir sendt på et tidspunkt der forholdet mellom Tyrkia og Hellas er dårligere enn på lenge. De to nabolandene har vært erkefiender i flere hundre år, og forverringen skyldes både konflikter om asylsøkere som tar seg til Hellas via Tyrkia, samt uenighet om rettighetene til gassrike områder i Egeerhavet.

De siste 50 årene har Hellas og Tyrkia vært på randen av krig tre ganger.

De siste dagene har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan to ganger kommet med uttalelser som tolkes som en invasjonstrussel, og anklaget Hellas for å okkupere greske øyer. Hellas har svart med å si at landet er rede til å forsvare sin suverenitet.