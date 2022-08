Dyreste gass i Europa på et halvt år

NTB

Gassprisene i Europa nådde tirsdag sitt høyeste nivå siden begynnelsen av mars, rett etter at Russland invaderte Ukraina.

Den nederlandske referanseprisen steg over 10 prosent til mer enn 250 euro per megawattime. Det skjerpet frykten for en økonomisk nedtur og rasjonering som følge av kutt i gassforsyningene fra Russland.

– Risikoen for rasjonering i de kommende månedene har økt fordi Russland bare leverer rundt 20 prosent av kapasiteten til rørledningen Nord Stream 1, sier markedsanalytiker Fawad Razaqzada i City Index og Forex.com.

Det er ventet at den dyre gassen vil føre til resesjon i flere europeiske land og påvirke etterspørselen etter andre varer, inkludert olje.

– Bekymringen øker for en dyster økonomisk utvikling i verden etter hvert som bremsene slår inn flere steder. Det presser oljeprisen ned i påvente av redusert etterspørsel, sier analytiker og seniorinvestor Susannah Streeter i Hargreaves Lansdown.