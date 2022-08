Mann pågrepet etter at kvinne ble skutt på trikk i Göteborg

NTB

En mann i 60-årene er pågrepet etter at en kvinne i 30-årsalderen ble skutt og såret på en trikk i Göteborg tirsdag morgen, bekrefter svensk politi.

Kvinnen ble truffet i magen og er sendt til sykehus, og tilstanden hennes blir betegnet som stabil.

– Vi har snakket med kvinnen, sier politiets pressetalsperson Peter Adlersson.

Gjerningsmannen var på den samme trikken og flyktet etter skytingen, som skjedde rett før klokka 9 tirsdag morgen.

Knapt to timer senere ble en mann i 60-årene pågrepet. Politiet opplyser at det ble tatt beslag i et våpen.

Mannen ble pågrepet etter at politiet hadde undersøkt overvåkingsvideoen fra trikken der skytingen fant sted.

Motivet bak skytingen er ikke kjent, og det er uklart om kvinnen var et tilfeldig offer.

– Han har i alle fall rettet våpenet i den retning, men det er mye som er uavklart, sier Adlersson.