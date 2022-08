Wizz Air Abu Dhabi gjenopptar flyvninger til Russland

Wizz Air Abu Dhabi har kunngjort at de vil gjenoppta flyreiser fra Abu Dhabi til Moskva, med billetter i salg fra 3. oktober.

Flyselskapet Wizz Air Abu Dhabi ble grunnlagt i desember 2019, og er et datterselskap av Wizz Air, et av Europas raskest voksende lavprisflyselskaper, som er basert i Ungarn.

Wizz Air har en eierandel på 49 prosent, men 51 prosent er kontrollert av det statseide selskapet ADQ. Wizz Air har ett annet datterselskap, Wizz Air UK, som opprinnelig ble opprettet for å redusere problemer som følge av Brexit.

En talsperson for Wizz Air sa i en uttalelse, gjengitt av CNN at:

«Wizz Air Abu Dhabi er et nasjonalt flyselskap i De forente arabiske emirater som opererer i tråd med De forente arabiske emiraters nasjonale forskrifter og retningslinjer. Flyselskapet gjenopptar sin operasjon til Moskva for å møte reiseetterspørselen for passasjerer som ønsker å fly til og fra Russland fra UAEs hovedstad. Alle UAE nasjonale flyselskaper opererer for tiden direkteflyvninger til Russland».