Mann skutt og drept på restaurant i Stockholm

NTB

Tre menn er pågrepet, mistenkt for drapet på en mann som ble funnet skutt i en restaurant vest i Stockholm i helgen.

Skyteepisoden fant sted sent søndag kveld i Hässelby gård. Politiet fikk flere meldinger fra vitner som hadde hørt skudd, og mannen ble siden funnet skutt og såret inne på en restaurant.

Han ble brakt til sykehus, men ble erklært død kort tid senere.

Natt til mandag ble tre menn pågrepet. Politiets pressetalsperson Towe Hägg kan ikke svare på om hendelsen kobles til et gjengoppgjør.

– Som alltid ser vi på ulikheter og likheter. Vi er fullt klar over at det finnes gjengkonflikter i regionen. I det her tilfellet kan jeg ikke bekrefte den opplysningen, sier Hägg.

Hägg kan heller ikke svare på om flere personer befant seg i restauranten da skuddene ble løsnet, men sier flere vitner er avhørt.

Skuddofferet var en mann i 30-årene, ifølge Aftonbladet.