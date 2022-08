Våpenhvilen i Israel og på Gaza ser ut til å bli overholdt

NTB

Luftvernsirenene gikk sør i Israel og det var angrep på Gazastripen kort tid etter at våpenhvilen trådte i kraft søndag, men den ser nå ut til å holde.

Våpenhvilen mellom Israel og den palestinske militsgruppen Islamsk hellig krig trådte i kraft klokka 22.30. Like etter bekreftet Israels hær at den angrep mål på Gazastripen som svar på angrep fra området tidligere.

Samtidig gikk luftvernsirenene sør i Israel. Times of Israel skriver at det 20 minutter etter våpenhvilen ble avfyrt minst en rakett nær byene Mivtahim og Sderot. Det er ikke meldt om skadde.

Men en time etter at våpenhvilen trådte i kraft, ser det ut til at den overholdes, skriver avisa. Israels hær opplyser at sikkerhetsrestriksjonene for innbyggerne nær Gaza opprettholdes minst fram til mandag morgen.

Det betyr at skoler i området holdes stengt, forsamlinger er forbudt og alle må holde seg nær et bomberom.