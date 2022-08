Trump-støttede Kari Lake vinner primærvalg i Arizona

Kari Lake, som mener at Joe Biden ikke er lovlig valgt president, blir republikanernes guvernørkandidat i Arizona til høsten. Foto: Ross D. Franklin / AP / NTB

NTB

Kari Lake som støttes av ekspresident Donald Trump, vant det republikanske primærvalget til guvernør i Arizona. Det viser at Trump fortsatt har grep om partiet.

Lakes seier er et slag for den republikanske ledelsen i Arizona, som ønsker å se mer mot framtiden enn fortiden og hadde satset på den mer moderate Karrin Taylor Robson.

Lake sier hun ikke ville ha godkjent valget av Joe Biden i 2020 om hun hadde vært guvernør da, og hun gjorde de falske påstandene om valgfusk til et sentralt element i valgkampen sin.

Lake proklamerte seier allerede onsdag kveld, men det var først torsdag kveld at det ble fastslått at hun hadde vunnet et svært jevnt valg.

Motkandidaten til høsten blir Katie Hobbs, statens administrasjonssekretær som var ansvarlig for organiseringen av valget i 2020.

Demokratisk retning

Arizona er tradisjonelt en republikansk-dominert stat, men har de siste årene blitt stadig mer demokratisk, og Biden vant den for demokratene for første gang på mange år.

Republikanerne går nå til valg i november med en rekke Trump-støttede kandidater til forskjellige verv, kandidater som benekter at Biden ble lovlig valgt til president, blant dem til senator, administrasjonssekretær, riksadvokat og kongressrepresentanter.

Hvis de vinner fram, vil Trumps støttespillere ha kontrollen over valget i 2024 i en vippestat som er sentral i Trumps kampanje for å omgjøre det forrige valget og skape tvil om Bidens legitimitet.

Tidligere visepresident Mike Pence, Arizonas republikanske guvernør Doug Ducey og tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie drev alle valgkamp for Robson i dagene før valget.

Blandet resultat

Donald Trump.

Resultatet viser at Trump fortsatt har stor makt i partiet, men selv om han lyktes over all forventning i Arizona, var resultatet av primærvalget i fem andre delstater tirsdag blandet.

Tudor Dixon viste at Trump fortsatt har makt da hun vant kampen om å bli republikansk guvernørkandidat i Michigan, men Eric Schmitt slo ut den skandalebefengte Eric Greitens i kampen om å bli senatorkandidat i Missouri.

Greitens, som la seg tett opp til Trump, håpet på comeback etter at han for fire år siden måtte gå av som guvernør som følge av en sexskandale.

Delstatens partiledelse pustet lettet ut da han tapte. De fryktet at demokraten Trudy Busch Valentine ville vinne om Greitens var kandidat.

For tre republikanske kongressmedlemmer som stemte for riksrett for Trump, var resultatet blandet.

Peter Meijer tapte nominasjonen til en Trump-tilhenger i Michigan, mens to kongressmedlemmer i delstaten Washington, Jaime Herrera Beutler og Dan Newhouse, trolig berget sine mandater etter hard motstand fra Trump-tilhengere.

Den mest kjente av de republikanske dissidentene, Liz Cheney, må trolig regne med å bli slått ut i sitt valg i Wyoming 16. august, der Trump satser sterkt på en motkandidat til henne.

Abortvalget i Kansas viktig signal

Men det kanskje viktigste signalet foran mellomvalget i november, iallfall etter demokratenes håpefulle mening, er at et klart flertall av velgerne i den sterkt republikanske delstaten Kansas stemte for å beholde retten til abort.

De var de første velgerne i USA som fikk anledning til å si sin mening om høyesterettskjennelsen som fratar amerikanske kvinner retten til abort og overlater til delstatene å bestemme om abort skal være tillatt eller forbudt.

59 prosent av dem stemte mot å fjerne retten til abort fra delstatens grunnlov, mens 41 stemte for. Og det i en stat som stemte for Trump i 2020 med 15 prosentpoeng mer enn Joe Biden.

Resultatet er en varsellampe til republikanerne og en energiinnsprøytning for demokratene som håper raseriet mot kjennelsen veier tyngre enn bekymringen for inflasjon og Bidens dalende popularitet for å motivere demokratiske velgere.

Heier på Trump-kandidater

Paradoksalt nok har demokrater enkelte steder heiet fram Trump-støttede kandidater fordi de tror de blir lettere å beseire ved valget til høsten.

De håper moderate republikanere som er lei av Trump, blir sittende hjemme eller stemmer på den demokratiske kandidaten.

Både Tudor Dixon og Kari Lake er eksempler på kandidater som blir mindre farlige for demokratene enn mer moderate republikanere.

Dixon blir motkandidaten til den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmer, som har vært betraktet som en av demokratenes mer sårbare guvernører på grunn av upopulære covid-nedstengninger og nære bånd til president Biden.

Nå frykter mange republikanere at hennes svært konservative meninger skal splitte partiet og skremme bort moderate republikanerne.

Radikale demokrater vant



I andre valg vant erfarne Patty Murray den demokratiske nominasjonen om å fortsette som delstaten Washingtons senator.

To radikale demokratiske medlemmer av Representantenes hus, Rashida Tlaib i Michigan og Cory Bush i Missouri, slo begge tilbake mer moderate utfordrere.

Deres valgdistrikter er så grunnleggende demokratiske at de neppe står i fare for å tape sine mandater til høsten.