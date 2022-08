Velgerne i Kansas beskytter rett til abort

Lange rekker med velgere ventet på å avlegge stemme i Kansas. Foto: Travis Heying / The Wichita Eagle via AP / NTB

NTB

Velgerne i den konservative delstaten Kansas har stemt for å beholde kvinners rett til abort i staten.

Dette var første anledning USAs velgere hadde til å si sin mening om høyesterettskjennelsen som fratar amerikanske kvinner retten til abort og overlater til delstatene å bestemme selv om abort skal være tillatt.

I folkeavstemningen i tilknytning til primærvalgene tirsdag avviste Kansas' velgere et forslag som ville gitt den republikansk-styrte delstatsforsamlingen rett til å innføre forbud mot abort. Det gjorde de ved å stemme nei til å fjerne retten til abort fra statens grunnlov.

Resultatet er en betydelig seier for tilhengerne av kvinners rett til abort etter at en rekke stater de siste ukene har innført forbud.

Avstemningen blir sett på som en målestokk på hvor utbredt liberale og moderate velgeres motstand mot abortforbudene er. Meningsmålinger i USA viser at et flertall av befolkningen er for at abort skal være lovlig.

At forslaget falt er spesielt bemerkelsesverdig fordi Kansas er en konservativ stat, og dobbelt så mange republikanere som demokrater deltar i primærvalget.