USA fordømmer Orbans raseuttalelse

USA fordømmer Viktor Orbans advarsler mot «raseblanding» denne uken, men den ungarske statsministeren hevder han blir misforstått og sier han snakker ut fra et kulturelt og sivilisatorisk ståsted. Foto: Theresa Wey / AP / NTB

NTB

USA sier den ungarske statsministerens advarsel mot å skape «raseblandede folk» er uakseptabel og minner om nazi-tiden.

USAs spesialutsending mot antisemittisme Deborah Lipstadt sier hun er rystet over Viktor Orbans «bruk av en retorikk som åpenbart minner om nazistisk raseideologi».

– Tiår etter at holocaust tok slutt, er det utilgivelig at en leder tar legg på nazistenes massedrap, sier Lipstadt i en uttalelse.

– Kommentarene vi hørte fra statsminister Orban gjenspeiler ikke de felles verdiene som binder USA og Ungarn sammen, som er grunnlaget for forholdet mellom våre to folk og for forholdet mellom USA og våre andre allierte, sa talsmann Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet da han leste opp Lipstadts uttalelse.

Orban, som mange på ytre høyre fløy i USA ser opp til, utløste en storm av kritikk da han i en tale denne uken advarte mot å blande seg med «ikke-europeere».

Han har senere forsvart uttalelsen og hevder han blir misforstått. Den ungarske statsministeren sier at han snakket ut fra et kulturelt og sivilisatorisk ståsted og sier også at han avviser antisemittisme.