Lufthansa-streiken i gang – minst 134.000 passasjerer rammes

NTB

I grålysningen startet 20.000 Lufthansa en streik som skal vare i et drøyt døgn. Det rammer 134.000 passasjer. 13 fly til og fra Norge er innstilt.

Over 1000 avganger, inkludert noen flygninger tirsdag, er innstilt som følge av streiken, melder nyhetsbyrået AFP. Nesten alle selskapets avganger er innstilt onsdag.

– Alle våre flyginger til våre knutepunkter i Frankfurt og München er berørt, skriver pressesjef i Lufthansa, Boris Ogursky i en epost til NTB.

For Frankfurts del er det snakk om 578 innstilte fly, mens 345 flygninger til og fra München er innstilt. Også reisende til og fra Norge blir berørt, med 13 innstilte fly.

Streiken omfatter kun bakkeansatte i det tyske flyselskapet. Fagforeningen Verdi er i forhandlinger med selskapet på vegne av de 20.000 streikende. De har avvist Lufthansas første lønnsforslag, men har sagt ja til videre forhandlinger 3. og 4. august.

De ansatte krever en lønnsøkning på 9,5 prosent for å kompensere for økt arbeidsbyrde, høy inflasjon og en generell nedgang i lønn under pandemien, sier Verdis forhandlingsleder Christine Behle til det tyske nyhetsbyrået DPA.