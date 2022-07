Tre drept i skyting på et universitet på Filippinene

NTB

Tre personer er drept, deriblant en tidligere ordfører, i en skyteepisode på et universitet i byen Quezon City på Filippinene, opplyser politiet.

Den tidligere ordføreren Rosita Furigay i Lamitan City i Basilan-provinsen ble drept i skytingen, i tillegg til hennes assistent og en sikkerhetsvakt, sier ordfører Joy Belmonte i Quezon City hvor universitetet ligger.

Politiet fant to håndvåpen og en lyddemper som skal ha blitt bruk av gjerningsmannen Chao Tiao Yumul. De sier at han ser ut til å være en leiemorder.

Politiet er ikke kjent med motivet for skytingen, men mistenker at det var et målrettet attentat.

Familie med politisk innflytelse

Skyteepisoden fant sted under en avslutningsseremoni på Ateneo de Manila-universitetet.

Furigays datter som deltok på seremonien, ble såret i skytingen og fraktet til sykehus, ifølge politiet.

Furigay-familien styrer mye av politikken i Lamitan City, og hun var ordfører i byen i tre perioder. På grunn av bestemmelser i den filippinske grunnloven ble hun forhindret å stille til gjenvalg 9. mai i år.

Hun ble isteden etterfulgt av mannen sin som var ordfører før henne igjen. Det er vanlig på Filippinene at politiske stillinger overføres mellom familiemedlemmer.

Sjeldent med skoleskytinger

Sjefen for høyesterett på Filippinene, Alexander Gesmundo, var gjestetaler på seremonien. Han hadde derimot ikke ankommet da skytingen startet.

Den mistenkte gjerningspersonen ble tatt kort tid etter hendelsen og sitter i varetekt, opplyser Daily Guardian. Området rundt universitetet er sperret av.

Skoleskytinger er svært sjeldent på Filippinene, men angrep mot politikere er mer vanlig, særlig under valg.

Angrepet skjer dagen før den nyvalgte presidenten, Ferdinand Marcos Jr., skal holde sin første tale til nasjonen foran nasjonalforsamlingen.

Han sier i en uttalelse at han er sjokkert over hendelsen og at politiet skal etterforske saken grundig slik at alle involverte stilles for retten.