Japan slår alarm over russisk-kinesisk samarbeid

Et russisk og to kinesiske bombefly øver sammen over Øst-Kina-havet.

I et skriv fra den japanske regjeringen til parlamentet advarer regjeringen om et tettere samarbeid mellom Russland og Kina.

Den japanske regjeringen advarer om at et stadig mer isolert Moskva kan søke et større militært samarbeid med Beijing som følge av krigen i Ukraina og påfølgende sanksjoner. Det skriver Financial Times.

– For Russland, som er internasjonalt isolert og har lidd store tap av bakkestyrker, kan viktigheten av et politisk og militært samarbeid med Kina øke, heter det i skrivet utstedt av den japanske regjeringen fredag.

– Kinas bånd til Russland, en aggressiv stat, har blitt tettere de siste årene.

I skrivet presiseres det at det finnes et behov for å overvåke russisk militær aktivitet nøye fra japansk side.

Også Nord-Korea blir pekt på som en trussel, skriver Reuters.

Russiske og kinesiske skip

I juni var det ifølge det japanske forsvarsdepartementet stor russisk og kinesisk aktivitet rundt øynasjonen. Minst fem russiske skip ble observert i Tsushima-stredet, som separerer Japan og Sør-Korea, og to kinesiske skip ble observert ved Izu-øyene, som ligger rundt 500 kilometer sør for Tokyo.

– Dette er en tydelig maktdemonstrasjon av både Russland og Kina, sa professor James Brown ved Temple University i Tokyo om observasjonene, ifølge CNN.

Brown mener russisk og kinesisk aktivitet i japanske farvann er en stor grunn til bekymring for Japan.

Vil øke forsvarsbudsjettet

Japans statsminister Fumio Kishida.

Den japanske regjeringen, som er ledet av statsminister Fumio Kishida, ønsker å øke Japans forsvarsbudsjett. Kishidas parti, det liberaldemokratiske partiet, oppfordrer Japan til å øke budsjettet til minst to prosent av bruttonasjonalprodukt. I så fall vil Japan bli et av landene som bruker mest penger på forsvar, kun slått av USA og Kina.

I Nato er det et mål at hvert enkelt medlemsland skal bruke to prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Kishidas regjering ønsker å følge dette målet. Japan er ikke medlem av Nato.

En slik endring av det japanske forsvarsbudsjettet krever at grunnloven i landet endres. Etter andre verdenskrig har Japan vært svært restriktive når det gjelder sine militære styrker, som kun skal handle i selvforsvar.

Kina og Taiwan

I skrivet til parlamentet omtales også det økende gapet mellom de militære kapasitetene til Kina og Taiwan.

– Faren for økte militære spenninger mellom Kina og Taiwan kan ikke benektes. Stabilisering av situasjonen rundt Taiwan er viktig for Japans sikkerhet og stabiliteten i det internasjonale samfunnet, står det i skrivet.