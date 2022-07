En brann ved Korydallos vest for Aten 29. juni i år. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB

NTB

I løpet av et døgn er det registrert over 100 skogbranner i Hellas, opplyser landets brannvesen på Twitter fredag.

Det brenner flere steder i landet, blant annet på Kreta og sørøst for Aten. Som følge av kraftig vind har brannvesenet ikke greid å få kontroll over en større brann sør for havnebyen Rethymnon på Kreta.

En landsby måtte evakueres i tilfelle brannen kom til å spre seg dit.

Fredag morgen ble også innbyggerne i tettstedet Feriza sørøst for Aten bedt om å forlate området, men samme ettermiddag var brannen under kontroll.

Også for lørdag er det utstedt skogbrannvarsel på nest høyeste nivå i en rekke regioner. Det gjelder blant annet for Aten og omegn, samt øyene Kreta, Evvia, Lesvos og Samos, samt den nordøstlige delen av Peloponnes.