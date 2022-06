Ukraina hyller frigjøringen av Slangeøya

NTB

Russiske styrker har forlatt den symboltunge Slangeøya i Svartehavet, ifølge russiske myndigheter. Ukrainas hær jubler.

– Jeg vil takke forsvarsstyrkene i Odessa-regionen som har gjort alt de kan for å befri en strategisk viktig del av vårt territorium, sier Ukrainas forsvarssjef, Valerij Zaluzjnij.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyser at russerne har forlatt øya i et tegn på godvilje. Det skal vise at Russland ikke ønsker å blokkere for eksport av korn fra Ukraina, skriver det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

FN arbeider med å få på plass en trygg korridor for eksport av korn sjøveien.

Lederen for den sørlige kommandosentralen i Ukrainas forsvar opplyser på Twitter at det er hørt skudd og eksplosjoner fra øya i forbindelse med at de russiske styrkene forlot den i to hurtigbåter.

Slangeøya falt til russiske styrker tidlig i krigen. Den ble mye omtalt etter at de ukrainske soldatene som forsvarte øya, ga krigsskipet som angrep dem, krysseren Moskva, beskjed om å «dra til helvete». Krysseren ble senere ødelagt i det som skal ha vært et ukrainsk rakettangrep.