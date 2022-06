Russland nekter for at de er skremt over USAs militære opptrapping i Europa

NTB

Russland er ikke bekymret over at USA øker sin militære tilstedeværelse i Europa, antyder viseutenriksminister Sergej Rjabkov.

– Jeg tror at de som foreslår slike løsninger har en illusjon om at det vil skremme Russland, og på en eller annen måte begrense oss. Det vil de ikke lykkes med, sa viseutenriksministeren i en uttalelse onsdag.

Uttalelsen kommer etter at USAs president Joe Biden under Nato-toppmøtet tidligere på dagen kunngjorde at det amerikanske forsvaret vil trappe opp sitt militære nærvær i Europa.

Opprustningen skjer på bakgrunn av «trusler fra Russland» etter landets invasjon av Ukraina, sier Biden.

USA har økt antallet soldater i Europa med rundt 20.000 til 100.000 siden Russlands invasjon 24. februar.