En tysk gutt (8) ble funnet levende i et kloakkrør åtte dager etter forsvinning

Tysk politi startet en storskala leteaksjon da gutten forsvant 17. juni. FOTO: Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland via Twitter.

Den tyske gutten ble funnet etter at en fotgjenger hørte gråting fra et kumlokk. Han hadde da vært savnet i åtte dager.

Gutten, som har en psykisk utviklingshemning, forsvant fra hjemmet sitt 17. juni. Politiet og frivillige fra hjembyen hans, Oldenburg i nord-Tyskland, startet da en storskala leteaksjon. Det skriver Euronews.

Letemannskapenes innsats til tross, fant de ikke gutten.

Lyder fra kumlokk

Den 25. juni, åtte dager etter gutten forsvant, hørte en fotgjenger lyder fra under et kumlokk. Kumlokket var omtrent 300 meter fra guttens hjem, skriver Euronews.

Redningsmannskap åpnet kumlokket og fant gutten. Han var fullstendig avkledd, dehydrert og kald, men fremstod ellers uskadd.

Gutten ble likevel fraktet til sykehuset. Klærne hans ble senere funnet et annet sted i kloakksystemet.

Kommet seg dit på egenhånd

Etter flere dager med leting mistenkte politiet at gutten kunne ha forsvunnet som følge av en kriminell handling. I en uttalelse på tirsdag sa de derimot, ifølge Euronews, at de går ut ifra at han har kommet seg ned i kloakken på egenhånd.

«Den 8 år gamle gutten er i live! Han ble nettopp funnet i Oldenburg i et avløp. Han er nå fraktet til sykehus og behandles der», skrev Oldenburgs politi på Twitter etter funnet.