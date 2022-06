Putin: Russland skal gi Belarus raketter som kan bære atomstridshoder

Russlands president Vladimir Putin (t.h.) og Belarus' president Aleksandr Lukasjenko er nære forbundsfeller. Her møtes de i Minsk i november 2017. Foto: Pool via AP / NTB

NTB

Russland vil i løpet av de neste månedene levere raketter som kan utstyres med atomstridshoder, til nabolandet Belarus, ifølge president Vladimir Putin.

Løftet ble avgitt da Putin tok imot Belarus' leder Aleksandr Lukasjenko i St. Petersburg lørdag.

– De neste månedene vil vi overføre til Belarus taktiske rakettsystemer av typen Iskander-M, som kan anvende ballistiske raketter og kryssermissiler, i konvensjonelle og kjernefysiske versjoner, sa Putin i uttalelser som ble kringkastet på russisk TV lørdag.

Presidenten tilbød også å oppgradere Belarus' kampfly slik at de kan utstyres med kjernevåpen.

Putin har snakket om atomvåpen flere ganger siden invasjonen av Ukraina 24. februar, noe som i Vesten er blitt oppfattet som advarsler om ikke å gripe inn i krigen.

Angrep fra Belarus

Eksperter har tolket tidligere uttalelser fra Putin om atomvåpen som sabelrasling og påpekt at det er svært lite sannsynlig at Russland vil ta i bruk slike våpen i Ukraina.

Lukasjenko har offentlig støttet Russlands krig i nabolandet Ukraina. Belarus hevder å stå utenfor krigen i Ukraina, selv om russiske invasjonsstyrker tidlig i krigen fikk fri adgang over grensa.

Senest lørdag hevdet den ukrainske hæren at Tsjernihiv-regionen nord i Ukraina ble utsatt for et massivt rakettangrep fra Belarus.

Grunnlovsendring

I vinter holdt Belarus en folkeavstemning der resultatet ble flertall til en grunnlovsendring som åpner for at landet kan ha atomvåpen.

EU frykter at grunnlovsendringen kan føre til at Belarus får ha atomvåpen på sitt territorium for første gang etter at landet ga fra seg atomvåpnene til Russland etter Sovjetunionens fall.

Lukasjenko sa i mai at Belarus hadde kjøpt Iskander-raketter og rakettforsvarssystemet S-400 av Russland. Han understreket i vår også at han mener det ville vært «uakseptabelt» å ta i bruk atomvåpen.