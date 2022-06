Berlins ordfører lurt av falsk Kyiv-ordfører

NTB

Berlins ordfører Franziska Giffey trodde hun snakket med Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko. Etter et kvarters tid forsto Giffey at hun ble lurt.

Samtalen ble avbrutt etter at Berlins ordfører og hennes team hadde fått en snikende mistanke om at det dreide seg om en bedrager som brukte teknologi til å fremstå som Klitsjko.

– Det første kvarteret var lite bemerkelsesverdig. Den antatte herr Klitsjko spurte hvordan vi takler de mange ukrainske flyktningene og hvor mange det dreier seg om. Det var en helt normal samtale, sier hun.

Men så dreide samtalen over til temaer som var uventet, blant annet hvordan ukrainere forsøkte å få velferdstjenester i Berlin, om Berlin kunne støtte unge menn som ville dra til krigen og om Berlin og Kyiv kunne samarbeide om en prideparade.

– Det var mer enn rart med tanke på at det er krig, sier Giffey.

Ordførerens kontor opplyser at de har fått bekreftet at det ikke var Klitsjko hun hadde snakket med. Personen som utga seg for å være Kyiv-ordføreren brukte trolig deepfake-teknologi som endret utseendet hans.

– Det var noen som satt overfor oss som så akkurat ut som Vitalij Klitsjko og oppførte seg som ham, sier Giffey.