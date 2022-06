Et «Lille Russland» i Natos hule: – Ja, vi har atomvåpen på Kaliningrad

Kaliningrad ligger klemt mellom Polen og Litauen, og dersom Sverige og Finland blir medlem av Nato, vil eksklaven bli kringsatt av fiender. Det er Russland fullt klar over.

Nå har Kaliningrad nok en gang havnet i søkelyset. Naboen i øst, Litauen, har besluttet å blokkere frakt av russisk gods via litauisk jord. Dermed er Kaliningrad isolert.

Inntil nylig hadde de to uavhengige naboer tvers over Østersjøen, Finland og Sverige, men nå ønsker også de å bli medlem av Nato. Russland var tidlig ute og advarte mot nettopp dette, og ønsket å minne Vesten på at de har et lite Russland i sin vugge.

Litauens forsvarsminister Arvydas Anusauskas er smertelig klar over dette.

– Det har alltid vært atomvåpen stasjonert på Kaliningrad, og det internasjonale samfunn og landene i området er fullt klar over dette, sa Anusauskas 14. april, gjengitt av US News.

Kaliningrad kan bli strategisk viktig

Russland har varslet at dersom Finland og Sverige blir medlem av Nato, så vil Russland øke sin militære tilstedeværelse i Østersjøen og ruste opp på Kaliningrad. Eksklavens ummidelbare nærhet til en rekke Nato-land, deriblant Norge.

– Herfra kan russerne sette enhver europeisk storby under press med konvensjonelle og kjernefysiske missiler. Sånn sett er Kaliningrad et viktig strategisk knutepunkt for russiske myndigheter, sa oberstløytnant i Forsvaret Tormod Heier til ABC Nyheter i slutten av mai.

Da var det klart at Finland og Sverige kom til å søke om Nato-medlemskap.

– Det er atomvåpen på Kaliningrad

Da Sovjetunionen falt 1. juledag 1991, klarte Russland likevel å beholde Kaliningrad, og den dag i dag er det landets fotfeste i Vesten.

Siden har den russiske enklaven sakte men sikkert blitt omkranset av nasjonens største nemesis, Nato.

Inntil nylig hadde de to uavhengige naboer tvers over Østersjøen, Finland og Sverige, men nå ønsker også de å bli medlem av Nato. Russland var tidlig ute og advarte mot nettopp dette, og ønsket å minne Vesten på at de har et lite Russland i sin vugge.

Litauens forsvarsminister Arvydas Anusauskas er smertelig klar over dette.

– Det har alltid vært atomvåpen stasjonert på Kaliningrad, og det internasjonale samfunn og landene i området er fullt klar over dette, sa Anusauskas 14. april, gjengitt av US News.

(Saken fortsetter under bildet).

I dag bor det om lag 430.000 personer i Kaliningrad. Bildet viser sentrum av eksklavens største by. Les mer Lukk

Byen falt i Slaget om Königsberg i 1945

Frem til 1946 bar området som i dag heter Kaliningrad navnet Königsberg. Det ble grunnlagt i 1255 av Den tyske orden og De nordlige korstog.

Området fikk navnet Königsberg etter Kong Ottokar II av Böhmen. Stedet ble raskt en viktig havneby for kongeriket Preussen, og forble en av Tysklands største storby i øst frem til andre verdenskrig.

Da andre verdenskrig nærmet seg slutten, skulle det også bety slutten på den flere tusen år gamle byen. Byen falt i Slaget om Königsberg i 1945, og da den reiste seg igjen het den Kaliningrad og tilhørte Sovjetunionen.

I tiden som fulgte ble områdets innbyggere jaget ut og tvunget til å starte et nytt liv i andre deler av Tyskland. I 1946 ble den offisielt erklært sovjetisk og ble oppkalt etter revolusjonæren Mikhail Kalinin.

(Saken fortsetter under bildet).

Lederen for det russiske sikkerhetsrådet reiste til Kaliningrad tirsdag. Her er han avbildet sammen med president Vladimir Putin. Les mer Lukk

Litauen isolerer Kaliningrad – Russland tordner

Lederen for det russiske sikkerhetsrådet, Nikolaj Patrusjev, ankom Kaliningrad tirsdag for å holde møter om sikkerhetssituasjonen. Samtidig kom det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova med en klar advarsel til Litauen.

– De må forstå konsekvensene av dette, og dessverre kommer det til å bli konsekvenser, sier Zakharova ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

Heier sier til NTB at grepet kan eskalere situasjonen, og han finner det oppsiktsvekkende at Litauen ikke har tatt grep tidligere.

– Det betyr at Russland har kunnet transportere viktig militært materiell på tog gjennom Nato-land fram til sin fremskutte eksklave Kaliningrad uten at Litauen har stanset det, sier han.

Heier tror ikke Russland vil svare militært, og tror sjansen er større for at de vil reagere med cyberangrep som kan skape uro og engstelse i befolkningen.