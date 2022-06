Færre svensker tror på Nato-medlemskap

Det er planlagt nye samtaler i Brussel om Nato-søknadene til Sverige og Finland mellom Tyrkia og de to nordiske landene mandag. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som har invitert til møtet. Foto: Olivier Matthys AP/NTB Les mer Lukk

NTB

Et stort flertall av svenskene tror at Sverige blir Nato-medlem, men andelen har falt noe de siste to ukene, viser en meningsmåling.