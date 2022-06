Forsøker å redde gutt som falt ned i brønn i India

NTB

En stor redningsoperasjon pågår i India for å redde en ti år gammel gutt som falt ned i en smal brønn for flere dager siden.

Tiåringen, som har hørsel- og talevansker, falt ned i den 24 meter dype brønnen sist fredag mens han lekte ved huset sitt i delstaten Chhattisgarh.

Redningsmannskaper bruker gravemaskiner og kraner for å grave en tunnel ved siden av brønnen, som er mindre enn en meter bred. Et kamera er senket ned i brønnen, og tiåringen skal ha gitt livstegn fra seg. Både mat og drikke er sendt ned til ham, det samme er en slange som sørger for tilførsel av oksygen.

– Men det er vanskelig å vite hvordan tilstanden hans faktisk er ettersom han verken kan snakke eller høre, sier en polititalsmann.

Både soldater og medlemmer av Indias sivilforsvar deltar i redningsarbeidet. Men dårlig vær og giftige slanger og skorpioner gjør redningsarbeidet vanskelig.