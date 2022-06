Russlands FN-ambassadør forlot møte i Sikkerhetsrådet

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia forlot et møte i Sikkerhetsrådet mandag, etter at EU-president Charles Michel anklaget Russland for å skape en global matkrise og russiske styrker for krigsforbrytelser. Foto: John Minchillo / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia forlot et møte i Sikkerhetsrådet etter at EU-president Charles Michel anklaget Moskva for å skape en global matkrise.