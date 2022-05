Alle ofrene funnet etter flystyrten i Nepal

NTB

Redningsmannskaper har funnet levningene til alle de 22 menneskene som var om bord i flyet som styrtet i Nepal, opplyser myndighetene.

Vraket av flyet som forsvant søndag, ble funnet mandag morgen.

– Alle de døde er nå funnet, og prosessen med å identifisere dem starter, sier talsmann for luftfartsmyndighetene Deo Chandra Lai Kam.

Været i området er dårlig og har gjort redningsarbeidet vanskelig.

Forsvaret har tvitret et bilde av vraket med flydeler spredt rundt i fjellsiden.

Flyet ble funnet i Sanosware i Mustang-distriktet i Himalaya-fjellene, over 20 timer etter at det ble meldt savnet, ifølge nepalske myndigheter. Området ligger nordvest for Nepals hovedstad Katmandu, rundt 4.500 meter over havet.

– Det er et hjerteskjærende åsted å se. Jeg tror det er veldig liten sjanse for å finne noen overlevende, sa en lokal fjellguide som har vært med letemannskapene, til nyhetsbyrået DPA tidligere mandag.

Flygelederne mistet kontakt med det 43 år gamle Twin Otter-flyet til Tara Air da det søndag var på vei fra Pokhara 200 kilometer vest for Katmandu til Jomsom i Mustang-distriktet.

Det var to tyskere og fire indere om bord i flyet. De øvrige var fra Nepal.

Jomsom er et populært reisemål blant utenlandske turister som går fjellturer, og også blant indiske og nepalske pilegrimer som drar dit for å besøke tempelet Muktinath.