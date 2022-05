Russisk spion til britisk avis: Putin har tre år igjen å leve

– Putin er døende. Han lider av aggressiv kreft og risikerer å miste synet snart. Han har ikke mer enn maksimalt to til tre år igjen å leve, sier en kilde i den russiske etterretningstjenesten FSB til The Mirror.

Den russiske presidenten skal ha fått dødsdommen av sine leger.

Det mangler ikke på spekulasjoner om Vladimir Putins helsetilstand.

Som regel blir ikke omtale av presidentens helse kommentert av Kreml, men i går gjorde Russlands utenriksminister Sergej Lavrov et unntak.

– Jeg tror ikke at folk som er ved sine fulle fem ser noen tegn på sykdom eller lidelse hos denne personen. Dere kan se ham på skjermen, lese og lytte til talene hans, sa Lavrov til den franske kringkasteren TF1 søndag.

Men ikke før har Lavrov dementert ryktene, så er presidentens helse igjen i fokus. Denne gang er det den britiske avisen The Mirror som har publisert et intervju som sår ny tvil om Putin er frisk slik Lavrov hevder.

Sitatet skal tilhøre en kilde i den russiske etterretningstjenesten FSB, skriver The Mirror. Kilden snakker om at Putin er alvorlig kreftsyk, og at sykdommen sprer seg raskt.

Nekter å bruke briller: – Synet hans er virkelig dårlig

Ifølge avisen skal den ikke navngitte russiske spionen først ha kontaktet den avhoppede FSB-agenten Boris Karpichkov. Han er for tiden i dekning i England. Deretter skal kilden ha vært i direkte kontakt med The Mirror.

Kreftformen, som den russiske presidenten angivelig skal lide av, er en aggressiv variant som blant annet fører til svekket syn.

– Vi er blitt fortalt at han lider av hodepine, og når han er på TV må alt skrives med veldig store bokstaver slik at han kan lese det han har å si. Synet hans er virkelig dårlig, forteller spionen, som legger til at Putin nekter å bruke briller da det vil bli oppfattet som et svakhetstegn.

Følges tett av legeteam



Blant sykdommene som har vært nevnt, er blodkreft, skjoldbruskkjertelkreft, MS og Parkinson. Det blir også hevdet at Putin følges tett av et legeteam og får stadig behandling.



Dersom det stemmer at den russiske presidenten er alvorlig syk, er spørsmålet hvorvidt han er i stand til å ta avgjørelser med store konsekvenser både nasjonalt og internasjonalt, og eventuelt hvem som er utpekt som Putins arvtaker.