Uroen vokser blant britiske konservative

Storbritannias statsminister Boris Johnson under et bedriftsbesøk i Stockton-on-Tees i Darlington fredag.

NTB

Partygate-skandalen i Storbritannia varer ved, og uroen i partiet vokser, sier en tidligere konservativ minister. Mange parlamentarikere frykter for plassen.

En av Johnsons kritikere i partiet, tidligere brexit-minister David Davis, sier mange partikolleger «ser sine egne seter forsvinne» ettersom oppslutningen om partiet daler.

Nok en gang har kravet om Boris Johnsons avgang blitt reist, denne gangen i kjølvannet av at granskningsleder Sue Grey la fram sin rapport om festene i Downing Street under coronapandemien.

Nylig ble det kjent at tidligere helseminister Steve Brine har levert inn en intern mistillitserklæring til statsministeren. Det har også Anne Marie Morris, en annen av partiets representanter i Parlamentet.

Erklæringene leveres inn til den såkalte 1922-komiteen i partiets parlamentsgruppe. Den ledes av Sir Graham Brady, og hvis han får inn 54 slike brev, utløses et ledervalg i det konservative partiet. Så langt har over 20 konservative parlamentsmedlemmer sagt at de ikke lenger støtter Johnson.

Hvor mange brev som faktisk er kommet inn til 1922-komiteen er imidlertid uklart, siden ikke alle velger å informere offentligheten om sin mistillit til partiledelsen.