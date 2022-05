Harde kamper rundt delvis forlatt by i Luhansk

NTB

Bare en tidel av innbyggerne er igjen i Sievjerodonetsk, en av de siste byene i Luhansk som er på ukrainske hender. Utenfor byen pågår det harde kamper.

Brorparten av de 130.000 innbyggerne har flyktet fra byen som ligger mellom regionhovedstaden Luhansk og Kharkiv. Siden krigsutbruddet for tre måneder siden er rundt 1.500 mennesker drept i byen, både soldater og sivile, ifølge offisielle ukrainske tall.

Observatører frykter at de ukrainske styrkene i Sievjerodonetsk kan bli omringet av russiske og russiskvennlige styrker. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj frykter at Donbas-regionen vil være avfolket som følge av de russiske angrepene.

– Okkupantenes pågående offensiv i Donbas kan føre til at regionen blir tom for folk. Dette er åpenbar folkemordpolitikk, sa Zelenskyj i en tale sent torsdag. Han sier byer blir ødelagt mens folk blir drept og bortført.