Rundt 50 drept i angrep i Burkina Faso

NTB

Rundt 50 sivile ble drept i et angrep øst i det vestafrikanske landet Burkina Faso. Det er uklart hvem som står bak.

En talsperson for militæret sier at ofrene kommer fra Madjoari-regionen, og at de var på vei til Nadiagou da de støtte på væpnede gjerningspersoner på en bro.

Han sier videre at militæret jobber med å sikre området, men ga ingen ytterligere informasjon om gjerningspersonene. Elleve soldater ble drept i et lignende angrep øst i landet noen dager tidligere.

Landet med 21 millioner innbyggere har stått i en alvorlige humanitær krise siden 2019. Væpnede grupper, enkelte av dem islamistgrupper som har sverget troskap til IS eller al-Qaida, er aktive der og i nabolandene Mali og Niger.

I tillegg herjer tørke og hungersnød landet, som er fattig trass i store gullressurser. Militæret har hatt kontrollen i landet siden et kupp i januar.