Japan vil slippe inn turister, men kun på pakketurer

Folk med munnbind vandrer rundt i turist-distriktet Asakusa i Tokyo. Japan vil slippe turister inn i landet for første gang på to år i juni, men kun folk som er der på organisert pakketur. Foto: Kantaro Komiya / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Japan vil åpne grensa for turister fra 10. juni, men tilreisende får kun komme i organiserte grupper. Grensa har vært stengt for turisme i to år.