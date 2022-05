Ukrainsk politi begravde 150 i massegrav

NTB

Lokalt politi begravde minst 150 mennesker i en massegrav i Lysytsjansk i Luhansk-regionen øst i Ukraina, ifølge regionens guvernør.

Guvernør Serhij Hajdaj lover på Telegram at de vil få en ordentlig begravelse etter krigen, og at den nåværende sikkerhetssituasjonen gjør at politiet må innta mange roller, inkludert å opptre som begravelsesbyrå.

Det er både ofre av russiske luftangrep og folk som har dødd av naturlige årsaker som er begravet i massegraven, ifølge Hajdaj.

I en video kan man se hvordan lik i hvite poser, alle merket med navnelapper, blir lagt i en grop.

Russiske styrker har tatt kontroll over opptil 95 prosent av Luhansk, ifølge Hajdaj, som sier at situasjonen er «ekstremt dårlig».

Byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk, som før den russiske invasjonen begge hadde rundt 100.000 innbyggere, er stadig i ukrainske hender, men russiske luftangrep har rammet byen i flere dager.

Det er kun igjen rundt 40.000 sivile i Luhansk, og nesten ingen av dem ønsker å flykte, ifølge Hajdaj.