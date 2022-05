Lønnsøkning for russiske soldater i Ukraina

NTB

Vladimir Putin øker lønningene til soldatene som utkjemper krigen han har startet mot Ukraina.

Den russiske presidenten rettferdiggjør lønnsøkingen med at godtgjørelsen for militært personell i utlandet er koblet til valutamarkedet og at dollaren er svekket mot rubelen, melder nyhetsbyrået Interfax.

Det er foreløpig uklart hvor mye mer de russiske soldaten vil få i lønn.