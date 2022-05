14 elever og en lærer drept i skoleskyting i Texas

NTB

14 elever og en lærer ble drept i skytingen på en barneskole i Texas tirsdag, opplyser delstatens guvernør. Den antatte gjerningspersonen skal også være død.

Myndighetene meldte tirsdag ettermiddag at det pågikk skyting på barneskolen Robb Elementary School. Store politistyrker rykket ut til stedet, og etter en stund ble det opplyst at den antatte gjerningspersonen var pågrepet.

Tidlige meldinger gikk ut på at to barn var drept, men noe senere opplyste guvernør Greg Abbott altså at 15 personer var drept – 14 elever og én lærer.

Abbott sier den mistenkte gjerningsmannen var en 18 år gammel elev ved byens videregående skole. Flere kilder opplyser ABC News at 18-åringen også er død.

Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent. ABC viser til en uttalelse fra politiet der det opplyses at USAs nasjonale antiterrorsenter sier det ikke er noen kjent terrortilknytning til massedrapet.

Småbyen Uvalde har om lag 16.000 innbyggere og ligger 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas.