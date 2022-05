T-banen i Kharkiv i drift igjen

NTB

T-banen i Kharkiv har fungert som bomberom siden Russland invaderte Ukraina. Men tirsdag var T-banen tilbake i nesten normal drift.

Det skjer til tross for at byen, som er Ukrainas nest største, fortsatt rammes av sporadiske granatangrep.

– Vi har gjenopptatt T-banedriften i Kharkiv og åpnet nesten alle stasjoner, sier ordfører Igor Terekhov og forklarer det med behov for å få fart på økonomien igjen. Han sier at det blir gratis å reise med T-banen de neste to ukene.

T-banenettet i Kharkiv har 30 stasjoner, og mange av dem har fungert som bomberom for tusenvis av mennesker som har søkt tilflukt fra russiske luftangrep. Byen ligger øst i landet, like ved grensen til Russland. Tre stasjoner i nordøstre deler av Kharkiv som fortsatt rammes av sporadiske angrep, holdes stengt inntil videre.

Kharkiv har vært under angrep av Russland siden starten av invasjonen i februar. Men nylig trakk de russiske styrkene seg fra områder rundt byen for å konsentrere seg om Donetsk-regionen sør for Kharkiv.