Putin: Europa begår økonomisk selvmord

NTB

Europa begår «økonomisk selvmord» som følge av sanksjonene mot russisk energi, hevder president Vladimir Putin.

En utfasing av russisk olje og gass er lite gjennomtenkt og kommer bare til å skade Europa selv i form av høyere energipriser og økt inflasjon, sier Putin.

– Men det er selvsagt helt opp til landene i Europa å begå slikt økonomisk selvmord, sier den russiske presidenten.

Putin sier videre at Europas «kaotiske handlinger» bare har bidratt til å øke Russlands inntekter, og at landet nå satser på å selge olje og gass til «vennlige» land i stedet for Europa.