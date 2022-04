Britisk politiker granskes for pornotitting i parlamentssalen

NTB

Det konservative partiet i Storbritannia sier onsdag at de gransker påstander om at et partiets parlamentsmedlemmer så porno på mobiltelefonen i parlamentet.

Parlamentsmedlemmet skal ha sett på videoen i Underhuset. Nyhetsbyrået PA kjenner imidlertid ikke til hvilken av de konservatives over 300 parlamentarikere det dreier seg om.

Anklagen skal først ha kommet under et møte tirsdag. Partiets innpisker Chris Heaton-Harris sier de ser på de «fullstendig uakseptable påstandene» mens en talsperson lover at det vil komme konsekvenser.

Britiske medier erfarer at partiet etterforsker minst 56 av sine parlamentsmedlemmer, deriblant tre statsråder, for upassende seksuell oppførsel. Samtidig kom de konservative i hardt vær da parlamentsmedlemmer anklaget en Labour-parlamentariker for å ha forsøkt å distrahere statsminister Boris Johnson med bare bein under spørretimen.