Aung San Suu Kyi dømt til fem år for korrupsjon

NTB

Myanmars avsatte sivile leder Aung San Suu Kyi er dømt til fem års fengsel for korrupsjon.

Det opplyser en rettskilde onsdag morgen.

Hun risikerer dommer på til sammen mer enn 100 års fengsel hvis hun blir funnet skyldig i alle tiltalepunktene som militærjuntaen har reist mot henne etter at den tok makten i landet.

Fredsprisvinneren er fra før dømt til seks års fengsel. Tiltalen mot henne ble utvidet i januar med et punkt om at hun på ulovlig vis forsøkte å påvirke valgkommisjonen i forbindelse med valget i juli 2020.

Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati (NLD) vant valget, men kuppmakerne hevder at det fant sted omfattende valgfusk. Flere medlemmer av valgkommisjonen er pågrepet, anklaget for å ha lagt til rette for NLDs seier.