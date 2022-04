Gassprisene stiger 17 prosent etter russisk stans

NTB

Gassprisene i Europa steg tirsdag kveld med opptil 17 prosent etter at Bulgaria og Polen opplyste at Russland fra onsdag stenger gasskranene til de to landene.

Ifølge Bloomberg skyldes prisstigningen frykt for at andre europeiske land kan bli de neste som Russland stenger gasstilførselen for.

Det statlige russiske gasselskapet Gazprom har ifølge Bulgaria og Polen meddelt at gass som de to landene får tilsendt via Yamal-rørledningen, blir stengt onsdag. Forklaringen skal være at de to landene ikke vil betale for gassen i russiske rubler, noe Russland krever at de gjør.

Polens energiselskap PGNiG mener kravet er kontraktsbrudd, siden det i kontrakter inngått med vestlige land, står at gassen skal betales i euro og dollar.

Det danske energiselskapet Ørsted er blant selskapene som nekter å betale i rubler. Gazprom har gitt Ørsted frist til utgangen av mai med å svare på om selskapet vil etterkomme det russiske kravet. Ørsted opplyste tirsdag at selskapet ikke har noen plan om å begynne å betale for gassen i rubler.

EU fikk i fjor rundt 40 prosent av gassen sin fra Russland.