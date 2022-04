Polsk gasselskap: Russiske gassleveranser til Polen stanset

NTB

Russlands gassleveranser til Polen har stanset, opplyser selskapet som driver Polens gassrørledninger.

Selskapet bekrefter dermed meldinger fra tidligere på dagen om stans i den russiske eksporten.

Rundt 60 prosent av gassen Polen importerer, kjøpes av det statlige selskapet PGNiG fra russiske Gazprom.

De polske gasslagrene er for tiden rundt 70 prosent fulle, og med sommeren like om hjørnet, er etterspørselen ventet å gå ned. En stans i leveransene vil dermed trolig ikke være et umiddelbart problem.