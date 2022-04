Overvekt og fedme dobler nesten risikoen for kreft i livmoren

Det er flest kvinner over 60 som får kreft i livmoren. Om kvinner unngår fedme og overvekt er risikoen for å få denne sykdommen kraftig redusert, viser en ny studie.

Denne kreften har økt jevnt i de vestlige landene de siste 50 årene. Nå viser forskere for første gang hvordan kvinners vekt kan ha sammenheng med sykdommen.

De som har overvekt eller fedme, er mer utsatt for å få visse kreftsykdommer. I dag vet forskerne om 13 forskjellige typer kreft som har sammenheng med høy vekt.

Blant disse er tarmkreft, leverkreft og kreft i bukspyttkjertelen.

Hele 1 av 5 som dør av kreft i Norge, har fedme. Dette skrev Forskning.no om nylig.

Stadig flere får livmorkreft

Nå har et forskerteam sett nærmere på kvinners risiko for kreft i livmoren, endometriekreft.

Dette er den vanligste formen for gynekologisk kreft i vestlige land.

Livmorkreft er en ondartet svulst som oppstår i slimhinnen i livmoren. Det er ikke det samme som livmorhalskreft, ifølge Store medisinske leksikon.

Stor studie av gener

Også denne kreften er koblet til overvekt og fedme.

Dette har forskerne også visst lenge.

Det nye i denne studien er at forskerne ved universitetet i Bristol i Storbritannia har forsøkt å finne årsakssammenhengen.

Til det har de benyttet seg av gener fra 120.000 kvinner fra Storbritannia, Australia, Belgia, Tyskland, Polen, Sverige og USA. Rundt 13 000 av disse kvinnene hadde livmorkreft.

Økt vekt ga mye høyere risiko

De finner at for hvert femte ekstra tall kvinnene beveger seg oppover på BMI-skalaen, øker hennes risiko for å få livmorkreft med hele 88 prosent.

BMI, eller kroppsmasseindeksen, sier noe om forholdet mellom vekt og høyde og er ofte brukt som indikator på overvekt eller fedme.

Fem hakk opp på indeksen utgjør forskjellene mellom en person som har overvekt og en som har fedme.

To hormoner

Da forskerne studerte genene til disse kvinnene, fant de at to hormoner – fastende insulin og testosteron – økte risikoen for livmorkreft.

– Denne studien er et interessant første skritt inn i hvordan genetiske analyser kan brukes til å avdekke hvordan fedme forårsaker kreft. Og hva som kan gjøres for å behandle den.

Dette sier Emma Hazelwood til den britiske avisa The Guardian. Hun er førsteforfatter av studien.

Kan finne legemidler

Ved å finne ut hvordan fedme øker risikoen håper forskere at medisiner i fremtiden kan brukes til å senke eller øke nivået, for eksempel av spesifikke hormoner, hos de som har høy risiko for å utvikle kreft.

Forskerne peker for eksempel på legemidler som brukes i behandlingen av diabetes. Dette kan redusere nivåene av fastende insulin hos pasienter.

Slike behandlinger kan også påvirke risikoen for å utvikle kreft, tror forskerne. Men de påpeker at dette er noe som det må forskes mer på.

Etter overgangsalderen

Det er oftest kvinner som har passert overgangsalderen og ikke lenger har menstruasjon som får kreft i livmoren. De fleste er over 60 år.

Det er cirka 800 nye tilfeller med livmorkreft i Norge hvert år.

Blir kreften oppdaget tidlig, er overlevelsen høy.

Blødninger fra vagina

Det første symptomet er unormal blødning fra vagina.

– Jeg kan ikke være tydelig nok på dette. Er du ferdig med overgangsalderen og får tilbake blødning, farget utflod eller småblødninger, skal livmorkreft utelukkes. Er det farget utflod som kan være gammelt blod? Da skal du gå til lege og få tatt en prøve av livmorhulen.

Dette sa Erik Rokkones i et intervju med Gynkreftforeningen i 2020. Han er overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet.

