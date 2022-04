Forskere: Urinbakterier kan avsløre aggressiv prostatakreft

Dersom de britiske forskerne klarer å bevise at bakteriene også leder til prostatakreft, kan det potensielt årlig redde tusenvis fra krefttypen.

I Norge rammes om lag 5000 nordmenn årlig av prostatakreft, den vanligste kreftformen for menn her til lands, ifølge Kreftregisteret.

Nå har britiske forskere fra universitetet i East Anglia gjort funn basert på analyser av urin og prostatavev hos over 600 menn med og uten prostatakreft og fant fem bakterietyper som de koblet til aggressiv prostatakreft. Mennene som hadde en eller flere av disse bakteriene i urinen, prostata- eller tumorvevet hadde 2,6 ganger høyere sannsynlighet for å ha tidlig stadium av kreft. Tre av bakteriene var frem til nå ukjente.

Kan revolusjonere prostata-behandling

– Dette er en spennende oppdagelse som har potensiale til å revolusjonere behandlingen for menn, sier Dr Hayley Luxton, ved Prostate Cancer UK til The Guardian. De var med på å finansiere forskningen.

Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Urology Oncology.

– Blant de tingene vi fortsatt ikke vet er hvordan folk plukker opp disse bakteriene, om de fører til kreft eller om et dårligere immunforsvar tillater bakterieveksten, sier Dr Rachel Hurst, som var blant forskerne i studien, til BBC.

– Men vi håper at funnene våre og fremtidig arbeid kan føre til nye behandlingsalternativer, som kan bremse eller hindre utviklingen av aggressiv prostatakreft. Arbeidet vårt kan også legge et fundament for nye tester som bruker bakterier til å forutse den mest effektive behandlingen for hver enkeltes krefttilfelle, sier hun.

Prostatakreft Kreft i prostata er den vanligste kreftformen for menn i Norge.

Årlig får om lag 5000 personer diagnosen.

Prostatakreft rammer primært eldre menn.

I 2020 ble 5030 tilfeller registrert i Norge.

Overlevelsesraten etter fem år er 95,7 prosent.

I 2020 døde 954 menn med eller av prostatakreft.

Kilde: Kreftregisteret

– Kan redde tusenvis av liv

Bakterietypene har fått navn etter to av de største sponsorene til forskningen: Porphyromonas bobii, oppkalt etter The Bob Champion Cancer Trust og Varibaculum prostatecancerukia, oppkalt etter Prostate Cancer UK.

– Dersom forskerne kan demonstrere at disse nylig identifiserte bakteriene ikke bare kan forutse, men faktisk føre til aggressiv prostatakreft, da kan vi for første gang muligens klare å forhindre at kreften oppstår. Dette vil være et stort gjennombrudd som kan redde tusenvis av liv hvert år, sier Luxton.